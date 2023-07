Andria Combustione illecita di rifiuti e emissione di gas e fumi atti a cagionare offese alle persone | sale a cinque il numero di persone identificate e deferite alle competenti Autorità

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nelle tarde ore della mna del 03.07.2023, nel territorio extraurbano, direzione Canosa di Puglia, uomini della Polizia Locale di, hanno eseguito un sopralluogo in un cantiere edile per la verifica dei reati didieddi gas e. L’indagine prende spunto da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Polizia Locale di, con la quale si denunciava la presenza di una fitta coltre di fumo nera, visibile dalla Città, che si propagava dcampagne. L’equipaggio della Polizia Locale rinveniva, in agro di ...

... Durante l'attività di controllo del territorio, la Polizia Locale diha sorpreso, a ridosso ... Allo stesso modo, sale a tre l'identificazione di autori del reato diillecita di ...Durante l'attività di controllo del territorio, la Polizia Locale diha sorpreso, a ridosso del centro abitato, l'autore di un incendio di sterpaglie. Nei ...di autori del reato di...... Durante l'attività di controllo del territorio, la Polizia Locale diha sorpreso, a ridosso ... Allo stesso modo, sale a tre l'identificazione di autori del reato diillecita di ...

Sorpreso ad incendiare sterpaglie. Sale a tre il numero degli autori ... AndriaLive

Ancora un'auto in fiamme a Massafra. Questa volta in via per Crispiano, nello spiazzo delle palazzine della zona 167, nei pressi della scuola Niccolò Andria. Intorno alle 16,00 un ...