Anche TikTok ora ha un servizio di streaming musicale su abbonamento

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si chiamaMusic ed è disponibile solo in Brasile e Indonesia, dove farà concorrenza a servizi come Spotify e Apple Music

...(). Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Microsoft. Samsung. Cosa cambia per noi utenti . Il tristissimo detto " fatta la legge, trovato l'inganno ", purtroppo non vale solo in Italia:...... ora in grado di identificare canzoni da app come, Instagram e YouTube. Dopo avere ... Tra le funzioanlità integrate di recente,la possibilità di visualizzare su Mappe i concerti e gli ...Permetteagli utenti di condividere fino a 10 foto in un unico post " lo stesso limite che ... Il vero social emergente si chiamama gioca un campionato a parte. Ha fatto il pieno di ...

TikTok e i dati "passati" al Partito Comunista: un problema anche in ... Agenda Digitale

La strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La Casa dei Coniugi è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano, accoglie anche persone non autosufficienti, ...È Ada d'Adamo a vincere il Premio Strega 2023 grazie a Come D'Aria, struggente romanzo d'esordio che parla di amore materno, malattia e affetti che superano ogni ostacolo. La vittoria, ottenuta con 18 ...