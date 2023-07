Anche le star della TV e dei social soffrono di attacchi di panico

Il parrucchiere delleha raccontato ciò che gli sta succedendo in questi giorni così bui per ... Hanno regalato una casaa mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto,...Attorno a lei vi sarebbero statidei poliziotti. Una notizia inattesa Il ricovero improvviso ...sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver in Canada) per celebrare insieme alla popi ...Dove Davanti ai pubblici esercizi cittadini, alcuni dei quali, per l'occasione, proporrannoun accompagnamento musicale. Guestdella serata, grazie allo sponsor Gruppo Nuova Sa - car, il ...

Da Ben Affleck e JLo ai Bieber: tutte le star al white party negli Hamptons Vanity Fair Italia

Un “pentito”, esperto di cuori e di donne, prova ad aprirci gli occhi e a suggerirci come gestire le trappole di chi vuole conquistarci per poi lasciarci in lacrime. O quasi ...È un documentarista britannico. L’anno scorso gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. E ha deciso di raccontare in un film come lui e la sua famiglia hanno affrontato la notizia e la malattia ...