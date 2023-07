Anas avvia risanamento pavimentazione statale 10 Padana Inferiore

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2023hato ildellalungo la10 “” in tratti saltuari tra Asti (km 55) e Villanova d'Asti (km 34,500). Per consentire l'esecuzione dei lavori è in vigore il senso unico alternato. Durante i giorni festivi e prefestivi la limitazione sarà sospesa. Ecco le immagini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev