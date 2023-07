Anarchici | Bonelli Avs | ' da Meloni e Nordio intimidazioni verso autonomia magistratura'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Gli anonimi colpiscono ancora: dopo le fonti di Palazzo Chigi, è il turno delle fonti del ministero della Giustizia. Attaccano laper difendere il sottosegretario Delmastro. Definire irragionevole la condotta del gip è la dimostrazione di una profonda strumentalizzazione chestanno portando avanti per difendere un loro esponente politico, tentando di condizionare l'opinione pubblica a difesa dei loro interessi politici". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Definire irragionevole l'imputazione coatta dimostra una grave malafede perché quella applicata ieri dal gip è un'ordinaria dinamica processuale prevista dal codice di procedura penale, applicata in tantissimi casi. ...

Così il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo

Anarchici: Bonelli, 'Delmastro si dimetta, bene Procura, giusto ... Il Dubbio

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Gli anonimi colpiscono ancora: dopo le fonti di Palazzo Chigi, è il turno delle fonti del ministero della Giustizia. Attaccano la magistratura per difendere il sottosegreta ...Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha chiesto l’imputazione coatta per il sottosegretario Andrea Delmastro. Il gip non ha accolto ...