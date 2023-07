Amici 23 | Lorella Cuccarini interviene sulla sua presenza nel talent

(Di venerdì 7 luglio 2023)ha finalmente fatto chiarezzasua partecipazione ad23 a seguito delle recenti indiscrezioni riguardanti un suo possibile addio al programma di Maria De Filippi per tornare alla Rai. Tramite un messaggio pubblicato su Instagram, la ballerina e professoressa di canto ha finalmente chiarito la sua posizione.23, parla: smentite le voci di un addio per la Rai Rumors e voci insistenti avevano suggerito un suo possibile ritorno dialla Rai, con l’offerta di prendere il posto di Serena Bortone nella conduzione di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, oltre ad alcune prime serate. Tuttavia, la showgirl avrebbe deciso di rimanereRete del Biscione. ...

A Viale Mazzini le hanno promesso mari e monti, ma lei ha detto no, non le è ancora andato giù come è stata trattata:Cuccarini resta a Mediaset confermata come prof di canto ad. È stata lei stessa a farlo capire ai suoi follower rispondendo alla domanda specifica di uno di loro: 'Secondo voi', ha ...Cuccarini è impegnatissima tra il suo nuovo amico a quattro zampe e le interviste agli ex concorrenti diper il suo format ' Dimmi di te ' su Youtube . Nonostante ciò, la showgirl ha ......alle prese con nuovi allievi e aspiranti cantanti che calcheranno l'ormai rodato palco di, ...un mese fa Dagospia aveva divulgato la notizia circa la proposta che la Rai avrebbe fatto a...

Amici, Lorella Cuccarini: "Io via da Mediaset", la riposta esplosiva Liberoquotidiano.it

Da Lucca ad 'Amici 22' e ritorno: questo è il percorso compiuto da Niveo, il giovanissimo partecipante all'edizione di quest'anno del talent di Maria De Filippi che, adesso, torna nella 'sua' Lucca, p ...Amici 23 ha già dato il via ai casting per la selezione dei giovani talenti, quindi nelle prossime settimane dovrebbero essere ufficializzati anche i professori. Tra loro c’è anche Lorella Cuccarini, ...