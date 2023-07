Amici 23 | Lorella Cuccarini fuori dal talent? Arriva la risposta definitiva!

A Viale Mazzini le hanno promesso mari e monti, ma lei ha detto no, non le è ancora andato giù come è stata trattata:Cuccarini resta a Mediaset confermata come prof di canto ad. È stata lei stessa a farlo capire ai suoi follower rispondendo alla domanda specifica di uno di loro: 'Secondo voi', ha ...Cuccarini è impegnatissima tra il suo nuovo amico a quattro zampe e le interviste agli ex concorrenti diper il suo format ' Dimmi di te ' su Youtube . Nonostante ciò, la showgirl ha ......alle prese con nuovi allievi e aspiranti cantanti che calcheranno l'ormai rodato palco di, ...un mese fa Dagospia aveva divulgato la notizia circa la proposta che la Rai avrebbe fatto a...

Amici, Lorella Cuccarini: "Io via da Mediaset", la riposta esplosiva Liberoquotidiano.it

Per la prossima stagione di Amici, Lorella Cuccarini tornerà nel ruolo di prof Ecco cosa ha detto la diretta interessata!Da Lucca ad 'Amici 22' e ritorno: questo è il percorso compiuto da Niveo, il giovanissimo partecipante all'edizione di quest'anno del talent di Maria De Filippi che, adesso, torna nella 'sua' Lucca, p ...