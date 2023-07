Amici 22 | Samu Segreto sul talent | Un sogno che si avvera Poi lancia un appello a Elena D' Amario!

È il caso di un ballerino dell'ultima edizione di22 , avvistato nel corpo di ballo della ... gli scrivono i fan sui social, e altri utenti: 'La soddisfazione più grande è vedere il piccolo...... alcuni erano bravi, altri volenterosi, ma sono state le movenze di '', la sua rapidità di ... Nei limiti del possibile si gode la fine dell'anno scolastico e qualche scorribanda con gliin ..., Alessio Cavaliere e Giulia Stabile si scatenano al concerto di Blanco I due ballerini ... il 12 luglio, intitolato a Carla Fracci: sul palco, infatti, Giulia Stabile , Alessi oCavaliere e...

Amici, Samu rivela il suo momento più difficile! TvDaily

Poi Samu ha parlato anche di Elena D’Amario ... Io la stimo tantissimo per il suo modo di agire a aiutarci a crescere. Amici ti da la possibilità di vivere mesi come fossero anni di vita. Inoltre ...La stagione di eventi estivi è ricominciata e con essa tante opportunità per i giovani talenti. È il caso di un ballerino dell'ultima edizione di Amici ...