Altro interrogatorio per Messina Denaro | i pm di Palermo tre ore nel carcere a L’Aquila

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Unper Matteo. Il procuratore aggiunto diPaolo Guido e i pm della Dda Piero Padova e Gianluca De Leo sono volati a, neldove l’ex superlatitante è recluso dal 16 gennaio scorso, il giorno in cui è finita la sua trentennale latitanza. L’è durato tre ore. Come nei precedenti “incontri” con i magistrati, il boss era assistito dall’avvocato Lorenza Guttadauro. Per il padrino, che finora non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere, è il terzodall’arresto. Nei mesi scorsi erano andati a sentirlo il procuratore Maurizio de Lucia e l’aggiunto Guido. Mentre un secondosi era svolto davanti al gip Alfredo Montalto ...