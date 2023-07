Almanacco del 07-07-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 7 luglio 2023)del giorno che siamo arrivati a venerdì venerdì 7 luglio buonissima giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zeno ho tante No è Roger e gli accenti Comunque il nome di derivazione greca poi latinizzato in Pantellas se lo diciamo alla greca e così è tanto non poteva anche essere tanto vabbè parthenos con il significato di dedicato a Dio Questo è il proverbio ci dice le piogge d’estate sono di corte durate aveva una bomba d’acqua a Milano sono Vabbè comunque di oggi Vittorio De Sica Ringo Starr Licia Colò Noi andiamo a fare gli auguri alla nostra Elisabetta detta Betta Tantissimi auguri Betta auguri anche a Diego Livia Giulia buonissima invece abbiamo a affare a a Oliver Oliver ad Alessandro Lorenzo Salvatore Sabrina Sara e Margot buona giornata anche a Valentina al lavoro in questo momento Viaggio nel tempo ci porta in quel 7 luglio ma ...

Il 7 luglio è il 188° giornocalendario gregoriano. Mancano 178 giorni alla fine dell'anno. Santogiorno: oggi si venera San Claudio Nati 7 luglio Sei nato oggi La rivelazione è ...8 per Drusilla e l'giorno dopo, Dietro Festival, Summer Hits, i David di Donatello . Infine 7,1 per Una scatola al giorno e Mi casa es tu casa .Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 371 a. C. " Battaglia di Leuttra, Epaminonda sconfigge Cleombroto I 1253 " Mindaugas viene incoronato re ...

Ha condotto Apprescindere, Elisir e Pronto Elisir su Rai Tre (7 Luglio 1943) Licia Colo' - conduttrice televisiva italiana, nota al grande pubblico come la conduttrice del popolare programma di viaggi ...