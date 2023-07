Due miliardi e mezzo di euro per ricostruire i territori colpiti dalleverificatesi a partire dal primo maggio scorso in Emilia - Romagna, Toscana e Marche. Gli interventi finanziati, dunque, non riguarderanno solo i comuni censiti per quegli eventi, inclusi ...Ulteriori risorse da destinare aipossono essere recuperate all'interno del recente ... tra le più aggressive, ha potuto propagarsi anche a causa delle precipitazioni e delleche non ...... gelate,). Le nostre proposte sono state accolte e condivise dalla Regione. L'operazione ... In Consiglio sono stati annunciati anche deidiretti alle imprese agricole colpite. I fondi ...

Alluvioni, ristori allargati - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Due miliardi e mezzo di euro per ricostruire i territori colpiti a partire dal primo maggio scorso in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo prevede ...Serata di solidarietà per sostenere la palestra Lucchesi colpita dall’alluvione. Giovedì prossimo, nel parcheggio della Palestra Lucchesi, via Cimatti 3 a Faenza, è in programma ‘Insieme per ripartire ...