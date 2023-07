Alluvione | Bonaccini | incongruente nomina Figliuolo per un anno

... Stefano, a margine di un convegno della Cisl a Bologna."Ci siamo sentiti ieri con Figliuolo perché cerchiamo tutti i giorni di collaborare - ha spiegato- . Il generale sa che ha ...Il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano, chiede al governo maggiore chiarezza su tempi e risorse per la ricostruzione post: "Noi abbiamo un solo dovere, che è quello di collaborare con il governo e con il generale ...Ha detto di no non solo a, ma a tutto il sistema istituzionale e alle rappresentanze ...nulla importa del destino delle migliaia di emiliano romagnoli che hanno subito i danni dell'. ...

Alluvione, Bonaccini-Lepore: “Perché Figliuolo nominato per un anno Il commissario ha la scadenza”. Il sind… La Repubblica

Bologna, 7 lug. (askanews) - La nomina a commissario del generale Francesco Paolo Figliuolo 'per meno di un anno' è una 'incongruenza ...Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, chiede al governo maggiore chiarezza su tempi e risorse per la ricostruzione post alluvione: “Noi abbiamo un solo dovere, che è quello di ...