Alluvione a Savona | panico in un negozio per crollo controsoffitto

Prima di questo, era stato il capoluogo della regione, Genova, a venire colpito da un ... Un violento nubifragio volta si è abbattuto anche su, con pioggia e grandine che hanno allagato ...L'amministrazione didopo l'approvazione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ... Alcuni mesi or sono il candidato […] AttualitàEmilia Romagna, al via raccolta ......stragi Posted on 9 Maggio 2020 9 Maggio 2020 Author Redazione Questa mattina la sindaco di... espresso nel […] Cronaca Calizzano, attivata procedura per risarcimento danni dell'...

Alluvione a Savona, panico in un centro commerciale per crollo ... TGLA7

Un violento nubifragio volta si è abbattuto anche su Savona, con pioggia e grandine che hanno allagato ... Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Prima di questo alluvione, era stato il capoluogo della ...La Liguria continua ad essere stretta nella morsa del maltempo. Un violento nubifragio volta si è abbattuto anche su Savona, con pioggia e grandine che hanno allagato le strade della città. Danneggiat ...