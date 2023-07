Allegri | scelto l’obiettivo per la corsia | serve abbassare il prezzo

(Di venerdì 7 luglio 2023)ha bisogno di diversi innesti per la prossima stagione; per ladi destra sembra essere stato individuato. La Juventus sembra aver deciso; per la prossima stagione si continuerà con il 3-5-2. Il sistema di gioco, lo scorso campionato, ha dato risultati confortanti anche se, nel complesso, i bianconeri non sono riusciti ad ottenere gli obiettivi prefissati tra il campionato e il cammino nelle coppe. Nonostante alcuni giocatori, come Chiesa e Vlahovic, siano più adatti per il 4-3-3,sembra propenso a a non cambiare strada tecnica.(LaPresse)Oraè quello di trovare una serie di innesti che possano completare, nel migliore dei modi, la rosa a disposizione del tecnico; servirà operare con intelligenza perché la mancata qualificazione ...

Proprio, per altro, non ha ancora rinunciato a riaverlo in bianconero. I tempi, tuttavia, diventano stretti: Juventus che fai Il post Dusan Vlahovic , semmai ve ne sarà uno, alla Continassa ...Quella di - Andrea - Agnelli - appecoronato - ad -- NO. Quella del Ceferin - m'hai - ... mada lui stesso. Magari sbagliando, solo il tempo lo avrebbe detto, ma almeno sarebbe stato per ...Una linea concordata anche in un contatto con Massimiliano, con cui l'intesa è ancora da ... ma è per questo che la Juve hadi puntare su Giuntoli. La prima patata bollente è già sulla ...

Scelto il sostituto di Allegri, rivoluzione Juve con Giuntoli Stop and Goal

La Juventus fa sul serio per Molina: negli scorsi giorni ci sarebbe stato il primo contatto tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione ...Continua il restyling in casa Juventus: il primo obiettivo sarebbero le cessioni, soprattutto di quelli che non rientrano più nel progetto di Allegri come Zakaria, McKennie, Arthur e poi ancora Alex S ...