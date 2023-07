L'Istituto Zooprofilattico della Sicilia è al lavoro per mettere in campo strategie di prevenzione contro il rischio di diffusione dellasuina africana nell'Isola. L'è stato lanciato dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del piano nazionale di abbattimento e cattura dei cinghiali, il cui numero troppo elevato può ...Con la Puglia invasa da 250mila selvatici non c'è solo ladei cinghiali, ma è" aggiunge Coldiretti Puglia - per la sicurezza delle persone in campagna e città con i branchi che si ...Con la Puglia invasa da 250mila selvatici non c'è solo ladei cinghiali, ma è" aggiunge Coldiretti Puglia - per la sicurezza delle persone in campagna e città con i branchi che si ...

Allarme peste suina in Sicilia: l’Istituto Zooprofilattico prepara la difesa Diretta Sicilia

L’associazione “Acr” di Gioia Tauro propone una serie di questioni irrisolte. «A due mesi dalla prima carcassa positiva si brancola nel buio» ...Nell'ultima settimana l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha accertato 23 nuovi casi di peste suona africana che portano il totale dall'inizio della pandemia a ...