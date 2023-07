Alla scoperta del deinfluencing | come ridurre l’acquisto compulsivo tra i più giovani

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Se il termine influencer identifica chi “influenza” gli utenti social e consiglia determinati acquisti, negli ultimi mesi settimane è sempre più frequente il fenomeno contrario: il. Gli obiettivi di questa nuova tendenza sono essenzialmente due,la sovraesposizione ai social media e contrastare l’iperconsumismo. Le ragioni che animano ilsono chiaramente di tipo etico e puntano ad avere risultati anche nel campo ambientale. La premessa obbligatoria è che gli influencer guadagnano promuovendo i brand. Più utenti acquistano dal link associato all’influencer (detto link referral), più aumenta il loro guadagno. Questo link consente un tracciamento preciso del numero di acquisti promossi e portati a termine da ciascun profilo. Per questo i social media sono pieni di contenuti pensati per ...

I mobili, i quadri, gli arredi in generale sono unacontinua. Lo sguardo viene ...antichi Palazzi argentini come gli enormi e splendidi lampadari degli anni '40 che non sfuggono certo...... fa sapere il Psn, sono: Pnrr, stanziati altri 280 milioni di euro per la migrazione verso il cloud; Oltre 40 PA Centrali migrano sul Polo Strategico Nazionale; Un viaggiodel Data ...... ferito nell'area sgambamento Coltellomano le prende lo smartphone, ragazza rapinata in piazza Cittadella Dal letto del fiume Po emerge un cranio di homo sapiens: "eccezionale" Fiera ...

"La bellezza nascosta tra grotte e doline: una passeggiata alla scoperta del Sentiero Geologico di Villanova del Friuli" La Scintilena

Oggi raggiungiamo un piccolo e prezioso borgo della provincia di Siena, che da 37 edizioni ospita e dà forma e sostanza al Radicondoli Festival ...Alla scoperta dei dintorni di Siracusa: Noto A meno di un’ora d’auto da Siracusa, una meta imperdibile è Noto con le sue costruzioni barocche. Il Val di Noto, dal 2002, fa parte dei siti italiani ...