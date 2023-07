Alga tossica a Civitavecchia | revocata l’ordinanza | si può tornare al fare il bagno al Pirgo

(Di venerdì 7 luglio 2023)– Dieci giorni fa le analisi condotte da Arpa Lazio avevano rilevato una fioritura anomala di un’potenzialmente, la Ostreopsis Ovata, nel tratto di arenile antistante i Bagni del, che aveva portato al divieto temporaneo di balneazione. Il monitoraggio, a difesa della salute dei cittadini, è continuato e le ultime analisi hanno rilevato che i parametri sono rientrati nella cosiddetta “fase routine”, chiudendo la fase di emergenza. Pertanto il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato la revoca con effetto immediato delche proibiva la balneazione in quel tratto di mare. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

