Alessia Morani a TPI | “Nella minoranza del Pd c’è disagio”

(Di venerdì 7 luglio 2023), nel partito siamo alla solita guerra fra bande?«No, non siamo alla guerra tra bande. Ci troviamo però in una situazione del tutto inedita e anomala: quella scaturita dal Congresso, che ha visto gli iscritti scegliere un segretario e gli elettori delle primarie sceglierne un altro. A fronte di ciò, occorrerebbe un surplus di buon sensogestione del partito, una maggiore condivisione delle responsabilità, cosa che purtroppo non ho ancora visto». Sta dicendo che Schlein non tiene conto delle posizioni della?«Sto dicendo che la dinamica maggioranza-che abbiamo conosciuto in questi anni non è più sufficiente a rappresentare la situazione nuova in cui ci troviamo. Serve qualcosa di più». Il fatto che alla presidenza del partito ci sia Bonaccini e che ...