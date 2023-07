Alessandro Chiesi nuovo presidente del Gruppo Chiesi Farmaceutici

Farmaceutici annuncia la nomina dia Presidente del Gruppo. Maria Paolaassume al contempo la Vicepresidenza.è nato a Parma 56 anni fa, è sposato, ha 5 figli. Ha iniziato il suo percorso in ...PARMA, Italy, July 7, 2023 /PRNewswire/ - -announces the appointment ofas Chair of the Group. Maria Paolabecomes Vice Chair.was born in Parma 56 years ago, is married, and has 5 children. He began his journey in the company ...... con cui impreziosire il bookshop progettato daMendini. Difatti per offrire una ... Giacomo Costa - Andrea: Utopia - Distopia (doppia personale / settembre - dicembre 2024) Utopia o ...

Chiesi Farmaceutici, passaggio generazionale: Alessandro Chiesi presidente, Maria Paola vice La Repubblica

PARMA - Chiesi Farmaceutici annuncia la nomina di Alessandro Chiesi a presidente del Gruppo. Maria Paola Chiesi assume al contempo la vicepresidenza. Alessandro Chiesi è nato a Parma 56 anni fa, è spo ...Succede ad Alberto Chiesi, la cui guida, insieme al fratello Paolo, ha portato il Gruppo ad un‘espansione mondiale negli ultimi cinquant’anni ...