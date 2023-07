La nuova idea dei nerazzurri per l'attacco: Dusandall'L'attaccante serbo dell'in questa stagione nel campionato olandese ha disputato 34 partite, segnando in totale 11 reti e ......al 14' e dello stesso Klaassen, andato a segno al 51', poco prima della sospensione. E' valso solo per gli annali, la rete del momentaneo 1 - 1 di Santiago Gimenez per il Feyenoord. L'si è ...Serbia subito in vantaggio all'8' con un calcio di punizione da 25 metri di, il giocatore dell'calcia bene ma il portiere asiatico non è irreprensibile. Pareggio su calcio di rigore per il ...

Ajax, su Tadic piomba il Besiktas: la situazione Calciomercato.com

Leggi su Sky Sport l'articolo Ajax, Van der Sar in terapia intensiva dopo un'emorragia cerebrale: condizioni stabili ...While initial results under Heitinga were positive, it wasn’t enough to warrant giving him a full-time role and he was let go at the end of the season.