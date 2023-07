Agitazioni per gli scioperi dei trasporti 2023 | ecco il nuovo calendario

(Di venerdì 7 luglio 2023) È confermato undia luglio. Si prospettano ripercussioni per glinegli aeroporti internazionali. Già a inizio anno, glinazionali hanno provocato non pochi disagi alle persone che si affidano aiper spostarsi, specialmente quelli ferroviari e aerei.nel settore deiSciopero- Photo Credits Calabria7Dopo lo sciopero deidi gennaio, che ha coinvolto anche benzinai, anche lugliosi apre congeneralizzati. I problemi riguardanti gli scali internazionali rischiano di ripercuotersi anche sull’Italia e sui ...

AGI - Mentre la Francia è ancora alle prese con lea seguito della morte di Nahel , il Senato dichiara guerra alla piattaforma TikTok ... sia oralmente cheiscritto, non hanno mai ......condizioniuna soluzione dello stato di crisi e che non applicarle costituirebbe una grave mancanza da parte di chi ne ha potere ed onere". I sindacati, quindi, proclamano lo stato di"...Lo scenario europeo è scosso dae preoccupazioni causate dalla guerra della Russa in Ucraina. La situazione è in continua ... quali prospettive si apronol'Unione Europea Gli Europe ...

Oggi sciopero nazionale del trasporto pubblico: a rischio bus, metro e tram RaiNews

Previsti scioperi anche per il mese di luglio 2023. I trasporti nazionali e internazionali subiranno ancora dei ritardi o delle cancellazioni.Il senato minaccia la sospensione di alcune funzionalità della piattaforma di video sharing cinese se non verranno forniti alcuni chiarimenti, in particolare sulla effettiva età degli utenti. La stret ...