AfD non smette di crescere | il cordone sanitario non regge più

(Di venerdì 7 luglio 2023) La politica tedesca sta cambiando volto, e più in fretta di quanto ci potessimo aspettare. Sembrano remoti i tempi in cui l’Unione Cristiano-Democratica (CDU) e il Partito Socialdemocratico (SPD) si contendevano la guida del Bundestag, finendo magari per governare insieme. Oggi quella traiettoria è deviata da una mina vagante: Alternative für Deutschland (AfD), forza politica agli antipodi dei tradizionali partiti di massa. La nascita di AfD Nata nel febbraio 2013 come movimento euro-realista in opposizione alle misure economiche di Bruxelles, AfD vedeva la presenza di esponenti della Mitte–recht (cristiano-democratici e liberali in primis) desiderosi di un’alternativa al governo Merkel. La piattaforma originaria è naufragata dopo la sterzata verso il populismo di destra, una mossa sgradita ai fondatori Bernd Lucke e Frauke Petry, che di lì a poco avrebbero lasciato il ...