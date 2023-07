AEW | Si tratta con Kota Ibushi | lo vedremo a Blood & Guts?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 19 luglio prossimo in quel di Boston andrà in scena unMatch che vedrà contrapposti l’Elite e il Blackpool Combat Club. Sarà un 5 vs 5. Da una parte avremo Kenny Omega, Adam Page e gli Young Bucks, mentre dall’altra Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta e Konosuke Takeshita. Ad entrambi i team manca un ultimo componente. Se sul fronte BCC, sembra che Don Callis stia cercando di reclutare Chris Jericho, sul fronte Elite il nome caldo è quello disi riunirà con Kenny Omega? Come sappiamoè oggi un free agent, dopo aver chiuso con la NJPW. Lui stesso ha dichiarato che si vedrebbe bene in AEW e forse ora il momento è arrivato. Il giapponese è il nome “caldo” ad essere il quinto membro ...