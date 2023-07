Addio Onana | Marotta ha pronto il sostituto | doppia opzione sul tavolo

E in quest'ottica l'dipuò essere un assist.Porte girevoli in casa Inter. L'assalto del Manchester United ad Andréè entrato nel vivo: l'ultima offerta dei Red Devils ha toccato i 52 milioni di euro (bonus ...ha nascosto il possibile: ...L'Inter non vuole lasciarsi prendere alla sprovvista in caso didie Beppe Marotta sembra aver già pensato alla strategia da seguire. I nerazzurri guardano con molto interesse ad Anatolji ...

Onana, messaggio di addio all'Inter: "Ogni storia finisce". E lo United insiste Sky Sport

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell’Inter e delle diverse operazioni di calciomercato, ponendo l’attenzione su André Onana e Lazar Samardzic, a TvPlay_Calciomercato.it.Una nuova manifestazione d’interesse che avvicina le parti, di certo molto di più rispetto a quanto aveva fatto la prima offerta. Il Manchester United punta dritto su André Onana, alzando l’asticella ...