Addio improvviso nel mondo dello sport | tifosi italiani distrutti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una lettera affidata ai canali della Federazione è il mezzo scelto dall’atleta per annunciare il suo ritiro come professionista: una decisione che segna un’epoca, da considerarsi ormai conclusa. A 35 anni sente che è il momento di dire basta. In coppia con Michela Moioli hanno vinto due prove di Coppa del, nella quale conta novantuno apparizioni, e tre Olimpiadi invernali con ben nove partecipazioni ai Mondiali: il sigillo di una carriera lunga, che ha contribuito alla diffusione della bandiera dell’Italia nel. Si tratta di Raffaella Brutto, che ha deciso di chiudere la sua carriera da professionista e cominciare a concentrarsi su altri progetti. Con il suo snowboard, direttamente da Genova, a 35 anni è arrivato il giorno di calare il sipario dell’attività agonistica. Ai canali ufficiali della ...