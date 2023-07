Ada D' Adamo vince il Premio Strega 2023

Come abbiamo annunciato, la scrittrice recentemente scomparsaD', col romanzo "Come d'aria", Elliot Editore, ha vinto la 77esima edizione del Premio Strega 2023 con 185 voti . Il premio, come spiega Il Corriere della Sera, è andato alla scrittrice ...E così lo Strega '23 è andato a "Come d'aria". La sua autrice,D', non ha potuto gioire del più alto riconoscimento della letteratura italiana, perché scomparsa nell'aprile di quest'anno. Oltre il consueto - e stancante - gioco dell'avevo o dell'avevano ...L'autrice esordiente è morta all'età di 55 anni, due giorni dopo essere entrata nella dozzina dello Stregad'vince il Premio Strega 2023 con il libro autobiografico 'Come D'Aria' (Elliot), che conquista 185 voti. La proclamazione è avvenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. 'Come d'aria' aveva ...

