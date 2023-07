Ada D’Adamo vince il Premio Strega 2023 con il romanzo “Come d’aria” | 185 voti per il suo toccante memoir

(Di venerdì 7 luglio 2023) Adailcon il. La scrittrice deceduta il primo aprile delbatte Rosella Postorino che con Mi limitavo a amare te (Feltrinelli) era la favorita alla vigilia. Un trionfo che sa di sbigottita e commossa sorpresa, e che vede affermarsi una vera e propria piccola casa editrice, Elliot, e per la dodicesima volta nella storia dellouna scrittrice (l’ultima era stata Helena Janeczek nel 2018 per La ragazza con la Leica – Guanda). I freddi numeri dicono che su 561 votanti Adane ha raccolti 185e Postorino solo quindici di meno. Insomma una vera e propria battaglia all’ultima preferenzanon ...

L'autrice esordiente è morta all'età di 55 anni, due giorni dopo essere entrata nella dozzina dello Stregavince il Premio Strega 2023 con il libro autobiografico 'Come'Aria' (Elliot), che conquista 185 voti. La proclamazione è avvenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. 'Come'aria' aveva ...Il memoir "Come'Aria" (Eliot) scritto daha vinto il Premio Strega 2023 con 185 voti. Il premio lo ha ritirato Alfredo Favi, marito della scrittrice cinquantacinquenne deceduta per una malattia il 1 aprile di quest'anno, due ..."Un premio inaspettato e meritato". Sono le uniche parole commosse pronunciate dal marito di, Alfredo Favi, nel momento in cui ha ritirato il più prestigioso premio letterario, il Premio Strega, per la moglie, la scrittrice, vincitrice post mortem del premio con il suo ...