Ada d’Adamo vince il Premio Strega 2023 con “Come d’aria”

Leggi su amica

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sulla copertina ci sono due figure femminili che non si abbracciano. Perché Daria non è in grado di farlo. E la sua mamma, a un certo punto, non ha più potuto farlo. Fin dalla cover Come d’aria ci dice che non è un libro leggero. Ma promette di conquistarti lo stesso. Che, poi, è quello che ha fatto con i 600 e passa giurati che le hanno assegnato il. Ada d’AdamoilAveva già ricevuto ilGiovani, la scrittrice Ada d’Adamo ha vinto la 77esima edizione delletterario più importante d’Italia con il suo romanzo d’esordio. Autobiografico. Edito da una ...