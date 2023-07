Ada D' Adamo con ' Come D' Aria' vince il premio Strega

"Un premio inaspettato e meritato". Sono le uniche parole commosse pronunciate dal marito did', Alfredo Favi, nel momento in cui ha ritirato il più prestigioso premio letterario, il Premio Strega, per la moglie, la scrittriced', vincitrice post mortem del premio con il suo ...d'vince il Premio Strega 2023 con il libro autobiografico 'Come D'Aria' (Elliot), che conquista 185 voti. La proclamazione è avvenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. 'Come d'aria' aveva ...Ci sono già 30 milioni di iscritti • Il Premio Strega 2023 è stato assegnato al libro Come d'aria did'. L'autrice, morta nell'aprile scorso, racconta la storia della figlia ...

Premio Strega, vince Ada d’Adamo la Repubblica

Il suo memoir "Come D'Aria" ha ricevuto 185 voti. Completano il "podio" Rosella Postorino e Andrea Canobbio. Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir "Come D'Aria" (Ellio ...Ha vinto Ada d’Adamo - l’autrice abruzzese scomparsa a 56 anni il primo aprile scorso, due giorni dopo avere appreso di essere in finale - il Premio Strega 2023. Il vincitore ...