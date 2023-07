Acquisizione Amazon-iRobot | scatta l’indagine dell’antitrust europeo sull’operazione da 1 | 7 miliardi di dollari

Acquisizione Amazon-iRobot: scatta l'indagine dell'antitrust europeo ... DDay.it

iRobot, l’acquisizione da parte di Amazon finisce nel mirino Antitrust dell'Ue che vede rischi per la concorrenza ...Razer Kiyo Pro Ultra è il modello di punta della famiglia di webcam, una soluzione pensata per dare il massimo in ambito streaming e per funzionare egregiamente durante le videoconferenze. Potremmo de ...