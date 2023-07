Accese un fumogeno allo stadio | Daspo di 5 anni a tifoso del Giugliano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il questore di Crotone Marco Giambra ha emesso un provvedimentodella durata di 5a carico di un uncampano che, in occasione dell’incontro di calcio Crotone-, valevole per il campionato di Lega Pro-Girone C, disputatosi il 23 aprile scorso nello Scida, si è reso responsabile dell’accensione di unall’interno del settore destinato alla tifoseria ospite. L’uomo, un 42enne, è stato denunciato dalla Digos che, grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello, ha ricostruito l’episodio e individuato il responsabile. Aldelè stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque ...