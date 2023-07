(Di venerdì 7 luglio 2023) Tre uomini sonodi violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'plurimedagliata. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di Trastevere, a, secondo ...

Tre uomini sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'azzurra plurimedagliata. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di ...sarebbero scattati gli. ...La campionessasi trovava dalle parti di piazza Trilussa. Seduti a un altro tavolo i tre, originari di Oristano. L'hanno riconosciuta e le hanno chiesto di scattare alcune foto con lei. ...Tre uomini sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'azzurra plurimedagliata. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di ...sarebbero scattati gli. ...

Abusi su un'olimpionica azzurra, tre accusati a Roma Agenzia ANSA

Tre uomini sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'olimpionica azzurra plurimedagliata. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di Trastevere, a Roma, secondo qu ...ROMA Una serata tra amici in un locale di Trastevere, a Roma, si è trasformata in un incubo. Una olimpionica azzurra è stata abusata da tre calciatori dilettanti che, circa un anno ...