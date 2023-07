Abodi | Malagò e Mancini giocano insieme a calcio a 5 e vincono

(Di venerdì 7 luglio 2023) Andrea, Giovannie Robertoin campoper una sfida dia 5 amatoriale: e per il trio composto dal ministro dello sport, dal presidente del Coni e dal commissario tecnico della Nazionale arriva una vittoria per 7-5, con la maglia dell’Aniene, contro il circolo canottieri Lazio, in una partita della Coppa dei Canottieri, torneo di calcetto giunto alla sua 59esima edizione, per la categoria over 60. Il ct azzurro ha segnato una tripletta. SportFace.

