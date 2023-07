A Roma a Spazio5 Federica Angeli presenta il libro “40 secondi Willy Monteiro Duarte la luce del coraggio e il buio della violenza”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 14 luglio alle ore 18:30 pressoin via Crescenzio 99 a, si terrà lazione deldi“40ladele il” Durante l’evento, l’autrice dialogherà con Francesca Ripanti di PixiL (Pazzi per i Libri). Nel suo ultimoci porta dentro uno dei casi di cronaca più violenti degli ultimi tempi.un giovane ragazzo di ventuno anni brutalmente ucciso perché tentava di difendere un amico in difficoltà. Descrizione del...