A Pontecagnano l’incontro dal titolo “Verso il Contratto di fiume Picentino”

Leggi su zon

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si svolgerà venerdì 14 luglio, alle ore 17:00 presso la Mediateca Comunale Alda Merini didivulgativo per il coinvolgimento delle parti private interessate dalildi. Il Comune diFaiano, capofila designato dal Comitato Promotore, e il GAL CollineSalernitane, nell’ambito del proprio ruolo di “tecnostruttura” ad esso affidato dai Comuni del sottobacino idrografico, hanno infatti dato appuntamento alle Associazioni Ambientaliste, le Organizzazioni Professionali, le Associazioni culturali, le Pro-Loco ed i cittadini per dare luogo a riflessioni ed adesioni alla progettualità in corso. Il processo di costruzione deldisi ...