A Monza doppio intervento sincrono | asportate neoplasie seno e lingua

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Dieci ore in sala operatoria per asportare due tumori, uno allae l'altro al. Chirurghi maxillo-facciali elogi in azione per portare a compimento due interventi sincroni, uno dietro l'altro senza svegliare la paziente, una donna di 66 anni, che oggi è stata dimessa senza complicanze. E' la rara operazione in contemporanea eseguita a, alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. La storia, spiega oggi l'Irccs in una nota, risale alla fine del mese di febbraio quando la paziente si presenta negli ambulatori di Chirurgia maxillo facciale per la presenza di una neoformazione a livello della. Poche settimane prima, era già stata diagnosticata una neoplasia mammaria per cui era stato programmato unchirurgico in ...