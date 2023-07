A Marina e Pier Silvio la maggioranza di Fininvest 100 milioni al fratello Paolo | altrettanti a Fascina

(Di venerdì 7 luglio 2023) Cinque miliardi di euro fra ville, aziende, opere d'arte e investimenti vari. A tanto ammonta il patrimonio cheBerlusconi lascia in eredità ai suoi cinque figli. Ma il Cav non ha dimenticato ...

I soldi che non spettano ai figli vengono disposti attraverso una donazione: Berlusconi chiede aSilvio, Barbara ed Eleonora (ma non a Luigi) di riservarla dalla loro eredità 'per il ...Subito sotto spazio all'eredità di Berlusconi ('Fininvest, il controllo aSivio. Per Fascina 100 milioni'). LA REPUBBLICA 'Meloni, attacco alle toghe', titola in apertura il quotidiano ...Il nuovo assetto del gruppo Fininvest prevede cinque azionisti: i figli di Silvio Berlusconi . Ma da ieri sono i due maggiori,Silvio, ad assumerne insieme - il controllo. Così ha deciso il padre già dall'ottobre del 2006, ormai 17 anni fa, senza più cambiare idea. Allora Berlusconi era il leader dell'...

Berlusconi testamento, Fininvest nelle mani di Marina e Pier Silvio. A Marta Fascina 100 milioni. Niente indic ilmessaggero.it

AGI - Marina e Pier Silvio Belusconi, i figli della prima moglie dell'ex premier, il controllo di Fininvest con il 53%. Dalla lettura risulta "che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indire ...Da Villa San Martino a Villa Certosa, il 60% dei beni va a Marina e Pier Silvio: il restante 40% a Barbara, Eleonora e Luigi: ecco perché e cosa si divideranno ...