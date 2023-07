A Marco Bellocchio il Globo d’Oro 2023 della stampa straniera per “Rapito” e “Esterno notte”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo le vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento,riceve ildai giornalistiestera accreditata in Italia. Il premio arriva per il filme per la serie. Entrambi i progetti sono stati presentati nel corso delle edizioni più recenti del Festival di Cannes.continua a riscuotere consensi. Un nuovo riconoscimento, infatti, arriva per, che si aggiunge alle importanti notizie provenienti dall’estero. Il film approderà negli Stati Uniti da Cohen Media Group. L’ennesimo successo per il maestro nostrano, dopo la standing ovation ottenuta al 76° Festival di Cannes, in cui concorreva per la Palma ...