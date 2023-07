A maggio vendite +3% in valore | - 4 | 7% in volume

(Di venerdì 7 luglio 2023) Asi stima, per leal dettaglio, un aumento rispetto al mese precedente dello 0,7% ine dello 0,2% in. Sono in crescita ledei beni non alimentari (+1,1% in...

si stima, per leal dettaglio, un aumento rispetto al mese precedente dello 0,7% in valore e dello 0,2% in volume. Sono in crescita ledei beni non alimentari (+1,1% in valore e ...I dati diffusi da Istat relativi alleal dettaglio del mese dievidenziano un incremento tendenziale a valore del +3,0%, al quale corrisponde un calo a volume del - 4,7%. "L'andamento dei consumi - ha commentato il ...più decise su Madrid ( - 0,5%), Londra ( - 0,3%) e Francoforte ( - 0,2%) che ha i conti con la produzione industriale tedesca ancora in calo a. Piatta Parigi. I mercati ora si ...

A maggio si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto al mese precedente dello 0,7% in valore e dello 0,2% in volume. (ANSA) ...Il brand cinese Tromox presenta Ukko S, la sua nuova moto elettrica che arriverà sul mercato a maggio 2024. Si tratta di un naked sportiva che sarà commercializzata anche in Italia grazie all'accordo ...