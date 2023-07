A Bassano Romano “i Mercatini del ‘600” rievocano antichi fasti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma – Tornano aquesto fine settimana (6-8 luglio) e il successivo (14-16 luglio) “idel”, un evento patrocinato dal Comune di, dalla Regione Lazio e dall’Università Agraria, e organizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lazio, la Direzione di Villa Giustiniani e la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo. L’evento rappresenta un tuffo nella storia per rivivere l’epoca d’oro del Feudo dei Giustiniani. Saranno numerosi gli spettacoli che animeranno le vie del centro storico dinei giorni di festa: artisti di strada e giocolieri, sbandieratori e spadaccini, attori e cantastorie, arcieri e cavalieri. Il fuoco si scontrerà con il metallo e i vecchi racconti voleranno alti con le bandiere mentre i ...