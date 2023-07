6 Ore di Monza | la Ferrari risponde presente dopo le prove libere

La notizia di queste ultimeè che le parti sembrano propense a raggiungere un accordo ... Di Gregorio prolunga colfino al 2027, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Luis Alberto con ...Bucaioni Motorola Busto Arsizio: Bracchi, Piani, Moro,, Gabrielli, Maspero. All. Graziani ...Milano Motorola Busto Arsizio Valsabbina Millenium Brescia FASE A GIRONI Sabato 8 luglio 2023...... tra cui la squadra di calcio AC, La banca Mediolanum , il gruppo Mondadori guidato dalla ... Ha suscitato scalpore nelle ultimeil fatto che il notaio abbia inserito questa lettera nel ...

WEC / 6 ore Monza, prove libere 2: Toyota risponde a Ferrari | FP FormulaPassion.it

Un gravissimo incidente si è verificato questa sera a Besana in Brianza, precisamente in via Rivabella 23. Intorno alle ore 19, una collisione tra un'auto e una moto ha avuto conseguenze drammatiche.MONZA - Nel prossimo weekend, dal 7 al 9 luglio, presso l’autodromo nazionale di Monza, andrà in scena la 6 ore che rappresenta l’appuntamento del Wec dopo la 24 Ore di Le ...