5 piante in vaso per terrazzi in pieno sole

Leggi su decogiardino

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le piante amanti del caldo prediligono una esposizioneggiata e tollerano bene la siccità. Ecco i nostri consigli per una lunga estate calda! Piante adatte alla coltivazione sia in giardino sia in. Ovviamente non esistono ricete per curare le piante ma dei consigli pratici e guide che puoi approfondire. Perché ogni singola situazione può richiedere una scelta mirata di piante in grado di rispondere a particolari esigenze. Intervengono infatti molti fattori diversi: dalla dimensione delal clima della zona, dall’esposizione (, ombra e in quali fasce orarie) alla presenza del rischio di vento, cosa che accade di frequente nei piani più alti anche a causa delle correnti di risalita dalla strada sottostante. In ...