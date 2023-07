35mila cause contro i medici Ma il 97 per cento finisce in nulla

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Erano i nostri eroi, ma adesso li portiamo in tribunale. Una, due, 35.600 volte all'anno: però dipendenti ce ne sono circa 300mila, il che vuol dire che, per derimerle tutte, i giudici dovrebbero trattarne 821 al giorno e non basterebbe un anno intero. Manco se bisesto. E, tra l'altro, il 97% dei casi penalicon undi fatto, cioè col proscioglimento secco: così, intanto, i costi esorbitanti della giustizia li paga Pantalone. Cioè lo Stato, cioè noi contribuenti. I. I dottori, i chirurghi, i professionisti della salute: passati repentinamente nell'arco di due anni dall'essere i nostri “angeli del Covid” (fotografati col segno delle mascherine sulla faccia e in chiusi in corsia ventiquattrore su ventiquattro) a incarnare una delle categorie più citate, denunciate, querelate di sempre. Giusto ...