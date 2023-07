10 giocatori da salvare dalla retrocessione

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una squadra che retrocede è un evento triste per tutti, o quasi. Qualcuno guarda le squadre retrocesse con la fame divina degli avvoltoi. Sono altre squadre che vedono queste squadre come carcasse da spolpare, piene di nutrienti occasioni di mercato. Girano attorno al cadavere della squadra caduta col volo entusiasta di chi pregusta già come spolperà quel cadavere, lasciano passare giugno, a volte anche qualche settimana di luglio, aspettando che le condizioni d’acquisto diventino sempre più vantaggiose. Le squadre retrocesse sono corpi strani: metà vive, metà morte. Nella discesa verso la serie inferiore devono lasciarsi dietro i propri pezzi migliori, quelli più pregiati, quelli inadatti al calcio di categorie inferiori. Altre squadre sono pronte a raccoglierle, a prezzi stracciati, consumando la doppia tragedia – dellae della svendita. È il ciclo ...