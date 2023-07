10 celebrità irriconoscibili dopo i ritocchi

Le trasformazioni sono incredibili e lesono. Tra queste, durante l'ultima puntata andata in onda, c'è stata anche Roberta Capua che ha deciso di portare in scena la sua ' ...... in ciascuna puntata, 5del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura. Resida un team di esperti in make - up e styling, i concorrenti si ...Non sono una signora , dopo numerosi slittamenti, ha visto "la luce" giovedì 29 giugno sulla seconda rete di Casa Rai. 5del mondo dello spettacolo, resida un team di esperti in make - up e styling, si sfideranno nei panni di splendide Drag Queen . Non sono una signora, una Drag Queen spoilera ...

Roberta Capua, malore prima dell'esibizione a Non sono una signora: «Non respiro, non ce la faccio» leggo.it