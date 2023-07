1 7 milioni di giovani in Italia non studiano e non lavorano | la peggior percentuale in Europa dopo la Romania

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 luglio 2023) Vivere (o rimanere) in, per chi è giovane, continua ad essere difficile. Gli indicatori del benessere per questa categoria, secondo dati Istat, sono ai livelli più bassi in. Ancora una volta, le statistiche restituiscono un quadro sconfortante: nel 2022, quasi un ragazzo su due tra 18 e 34 anni ha almeno un segnale di deprivazione. Si parla di 4e 870 mila persone. A pesare, soprattutto, è la dimensione dell’istruzione e del lavoro: circa un quinto della popolazione tra i 15 e i 29 anni (1.7di) rientra sotto la definizione di Neet, cioè di chi non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione. Soprattutto donne, meridionali e stranieri Nonostante la quota abbia subìto un calo per gli standardni, arrivando a toccare ...