(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa sera, giovedì 6, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda indi. Si tratta della riproposizione delle puntate della scorsa edizione. Alla conduzione ancora una volta Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che accoglieranno comici nuovi e di vecchia generazione sul palco del teatro Arcimboldi di Milano.le repliche diintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,40. Si tratta delle repliche dell’edizione 2022.live Non solo tv. Sarà possibileo ...

Oipa: "Pichetto Fratin come: paladino della biodiversità a parole, autore con Lollobrigida del decreto che farà dell'Italia un far west" Il Piano nazionale straordinario per la gestione e il ...Festival, teatro, cultura (e tanto altro) per questo lugliopadernese , con Comune e realtà del territorio che hanno organizzato tanti eventi e sono già al ... già a, con ospite Daniele ...Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 6 luglioPer permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in ... Su Canale 5 dalle 21.20. ...

Zelig 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata del 6 luglio in replica TPI

Questa sera, giovedì 6 luglio 2023, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda in replica di Zelig 2023. Si tratta della riproposizione delle puntate della scorsa edizione. Alla conduzione ancora ...Zelig: anticipazioni, comici, ospiti, quante puntate e streaming di oggi, 6 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 in replica. Le info ...