Tra i temi, come ha scritto su Telegram, "il sostegno alla difesa , l'integrazione euro - atlantica dell'Ucraina, il vertice Nato, garanzie di sicurezza e attuazione della Formula di pace". ...Il presidente ucraino Volodymyrarriva inper una "visita di un giorno". 6 luglio 2023Il viaggio diin Turchia arriva a quattro giorni dall'apertura del vertice Nato di Vilnius in Lituania, mentre oggi il presidente ucraino e' in visita ufficiale a Sofia in. Red - ...

Zelensky in Bulgaria, l'incontro con il presidente Radev a Sofia - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato il presidente bulgaro, Roumen Radev, a Sofia. Durante la sua visita ufficiale di un giorno ha discusso in particolare dell'adesione alla Nato e ...Grazie, Bulgaria, per aver protetto la vita del nostro popolo". È quanto ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita a Sofia dopo l'incontro con il premier Nikolay Denkov.