Zelensky domani in Turchia da Erdogan

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrsi recherà a Istanbul dove avrà un incontro con l'omologo turco Recep Tayyipprima del vertice Nato in programma a Vilnius l'11 e il 12 luglio. Lo fa sapere il quotidiano turco filogovernativo Sabah mentre la notizia non è ancora stata confermata o smentita ufficialmente.

Al centro dei colloqui l'accordo sui cereali ucraini . Il presidente dell'Ucraina, Volodymyrincontrera' a Istanbul il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo hanno annunciato oggi i media turchi. Secondo il quotidiano turco Sabah, filo - governativo, i due ...Secondo il quotidiano turco filogovernativo Sabah, il presidente ucraino Volodymyrsi recherà a Istanbul per un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Questo ...per7 ...Il presidente ucraino Volodymyrsi recherà a Istanbul dove avrà un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan prima ... L'incontro è in programmasecondo un articolo pubblicato da ...

Zelensky domani in Turchia, incontrerà Erdogan. In agenda la situazione in Ucraina e l'accordo sul grano Agenzia askanews

Il presidente ucraino sarà domani 7 luglio a Istanbul, come riferito da media turchi dopo che l'agenzia Bloomberg lo aveva anticipato. Tra i temi del faccia a faccia, l'accordo per l'export di grano d ...Nel corso della sua visita ad Istanbul, Zelensky e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan discuteranno della situazione in Ucraina e della proroga dell'accordo ...