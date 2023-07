Zakaria via dalla Juve | sempre più vicino l’addio Ecco dove andrà

(Di giovedì 6 luglio 2023) Denispronto a lasciare laai bianconeri èpiùlo svizzero Denissi avvicina a grandi passi al trasferimento al West Ham. Secondo quanto riferito da goal.com, già in giornata è in programma una conference call tra gli Hammers e laper provare ad accelerare la cessione del giocatore. Il 26enne centrocampista svizzero, reduce dal prestito al Chelsea, si appresta a lasciare i bianconeri per una proposta vicina ai 20 milioni. Sono giorni decisivi.

Dopo gli abboccamenti e i dialoghi avuti tramite intermediari,più definiti pure negli ultimi giorni, ora la trattativa tra West Ham e Juventus per Denisè pronta a entrare nel vivo . ......ballo, Mc Kennie e Arthur Melo. Di questi, solo Arthur sarebbe il più difficile da collocare, seppure abbia estimatori, ma i prezzi che la Juventus deve pretendere sono troppo alti, per......che quella che sarà la sua squadra operativa da Manna a Tognozzi a Cherubini a Chiellini in attesa delufficiale della stagione ci sono alcuni nomi su cui lavorare in uscita: Mckennie,e ...Un contatto, importante, era atteso in giornata. E così è stato. Dopo gli abboccamenti e i dialoghi avuti tramite intermediari, via via più definiti pure negli ultimi giorni, ora la trattativa tra Wes ...La cessione di Zakaria in Inghilterra permetterebbe alla Juventus di avere parte dei soldi necessari per prelevare Milinkovic-Savic dalla Lazio ...